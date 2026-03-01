الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية
1 مارس 2026 13:48

نفت وزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صلتها أو أي من أجهزتها بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو أي أرقام أخرى.
وأكدت الوزارة أن هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية.
وتشدد الوزارة على ما يلي:
1.عدم التجاوب: يرجى عدم الرد على هذا الرقم أو تزويد المتصل بأي بيانات حساسة، وفي مقدمتها رقم البطاقة الشخصية (QID) أو رموز التحقق.
2.الجهات الرسمية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.
3.المساءلة القانونية: جاري تعقب المصادر المسؤولة عن هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
تهيب الوزارة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات المخصصة. 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
الرياضة
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©