علوم الدار

«صحة أبوظبي» تُفعّل الخط الساخن SAKINA-800

«صحة أبوظبي» تُفعّل الخط الساخن SAKINA-800
2 مارس 2026 06:24

أبوظبي (الاتحاد)

فعّلت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، الخط الساخن 800-SAKINA لتقديم خدمات الدعم النفسي على مدار الساعة بالتعاون مع «سكينة»، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ«صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث»، في خطوة تنسجم مع التزامها بحماية صحة أفراد المجتمع، وتعزيز عافيتهم النفسية.
ويوفّر هذا الخط الساخن خدمات الرعاية النفسية الأولية، إلى جانب وصول مباشر إلى المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة النفسية لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة. وتتوفر الخدمات عبر الخط الساخن باللغتين العربية والإنجليزية ضماناً لوصول جميع أفراد المجتمع للدعم اللازم، وتشمل خدمات معدّة خصيصاً للأطفال والعائلات، حيث يمكن للمتصلين طلب المساعدة بشأن مجموعة واسعة من التحديات، بما يشمل القلق ونوبات الهلع والتوتر وصعوبات النوم أو أي مخاوف أخرى مرتبطة بالصحة النفسية في ظل الأوضاع الراهنة. كما يمكن أيضاً للأفراد الذين يتعايشون حالياً مع حالات نفسية، تلقي إرشادات متكاملة تمكّنهم من التأقلم مع الفترة الحالية، والتعامل مع تزايد حدّة القلق أو حدوث تغيرات مفاجئة في حياتهم نظراً لهذه الظروف.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نلتزم في دائرة الصحة - أبوظبي بوضع خدمات الدعم النفسي في متناول أفراد المجتمع بشكل مباشر وعند الحاجة إليها، لذلك عملنا على تفعيل الخط الساخن 800-SAKINA لتوفير المشورة النفسية المتخصصة لكلّ من يحتاجها بأسلوب متكامل يسهل الوصول إليه».

صحة أبوظبي
دائرة الصحة
أبوظبي
خط ساخن
