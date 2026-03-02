أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع بلاغات نتيجة سقوط شظايا في أيكاد إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع عدة بلاغات نتيجة سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد ومنشأة تجارية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرات مسيرة (درون)، مما أدى إلى وقوع أضرار بسيطة وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

