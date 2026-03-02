الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع بلاغات نتيجة سقوط شظايا في أيكاد إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
2 مارس 2026 14:07

 تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع عدة بلاغات نتيجة سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد ومنشأة تجارية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرات مسيرة (درون)، مما أدى إلى وقوع أضرار بسيطة وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.
وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
المكتب الإعلامي
الإمارات
أيكاد
