"الوطنية للإعلام": ضرورة الالتزام بقوانين المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات

دعت الهيئة الوطنية للإعلام إلى الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات في الإمارات.

وقالت الهيئة، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، نؤكد ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات"، مضيفة "وعينا الإعلامي يحمي مجتمعنا".

ودعت الهيئة إلى "تجنب تصوير أو تسجيل أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية أو معلومات أو محتوى إعلامي أو شائعات مضللة صادرة عن مصادر غير رسمية".

كما طلبت "استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية لنشر المعلومات الموثوقة الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة فقط، وتجنب نشر أي محتوى يتضمن تحريضا أو إساءة أو معلومات غير مؤكدة، أو مواد قد تضر بالمصلحة العامة أو تنتهك خصوصية الأفراد أو الجهات الرسمية".

وأكدت الهيئة أنه "وفق القوانين السارية في دولة الإمارات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات".

وأوضحت "يمكنكم الإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية عبر خدمة SSD على الرقم 8006600".

