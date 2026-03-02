الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطنية للإعلام": ضرورة الالتزام بقوانين المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات

علم الإمارات
2 مارس 2026 17:24

دعت الهيئة الوطنية للإعلام إلى الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات في الإمارات.
وقالت الهيئة، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، نؤكد ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات"، مضيفة "وعينا الإعلامي يحمي مجتمعنا".
ودعت الهيئة إلى "تجنب تصوير أو تسجيل أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية أو معلومات أو محتوى إعلامي أو شائعات مضللة صادرة عن مصادر غير رسمية".
كما طلبت "استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية لنشر المعلومات الموثوقة الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة فقط، وتجنب نشر أي محتوى يتضمن تحريضا أو إساءة أو معلومات غير مؤكدة، أو مواد قد تضر بالمصلحة العامة أو تنتهك خصوصية الأفراد أو الجهات الرسمية".
وأكدت الهيئة أنه "وفق القوانين السارية في دولة الإمارات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات".
وأوضحت "يمكنكم الإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية عبر خدمة SSD على الرقم 8006600".

 

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت
بالتعاون مع «الوطنية للإعلام» و«تريندز».. إطلاق المشروع الوطني لتمكين إعلاميين محترفين من أصحاب الهمم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية للإعلام
المحتوى الإعلامي
المعلومات
المحتوى الرقمي
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©