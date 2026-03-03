الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«واجب» و«فخر» ينفذان حملة المير الرمضاني بأبوظبي

خلال توزيع الصناديق الغذائية (من المصدر)
3 مارس 2026 04:47

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي، حملة «المير الرمضاني»، برعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأُسر المتعففة والمحتاجة والأيتام، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
خيرية الشارقة توزع أكثر من 449 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من رمضان
حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تحوّل استراتيجي في الحملات الرمضانية

وتكاتف المتطوعون في تنفيذ الحملة بأبوظبي ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تعكس الالتزام بتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وترجمة مبادئ المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات مستدامة تُسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها.
وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأُسر المستهدفة، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع مرتكزات «عام الأسرة»، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ منظومة متكاملة من العمل المجتمعي المستدام.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات، وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي أصبحت نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنموي.
وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز برامج إسعاد الأُسر خلال الشهر المبارك، وترسّخ ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتعزز الشراكات المجتمعية الفاعلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة للعمل المجتمعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستدامة الاجتماعية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس يسهم في تحسين جودة الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

أبوظبي
جمعية واجب التطوعية
رمضان
واجب
شهر رمضان
المير الرمضاني
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©