«واجب» و«فخر» ينفذان حملة المير الرمضاني بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي، حملة «المير الرمضاني»، برعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأُسر المتعففة والمحتاجة والأيتام، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتكاتف المتطوعون في تنفيذ الحملة بأبوظبي ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تعكس الالتزام بتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وترجمة مبادئ المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات مستدامة تُسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها.

وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأُسر المستهدفة، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع مرتكزات «عام الأسرة»، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ منظومة متكاملة من العمل المجتمعي المستدام.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات، وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي أصبحت نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنموي.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز برامج إسعاد الأُسر خلال الشهر المبارك، وترسّخ ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتعزز الشراكات المجتمعية الفاعلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة للعمل المجتمعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستدامة الاجتماعية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس يسهم في تحسين جودة الحياة وصون الكرامة الإنسانية.