الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

نهيان بن زايد يشارك مجندي الخدمة الوطنية وأسرهم مبادرة «فطوركم عند عيالكم» في العين

نهيان بن زايد يشارك مجندي الخدمة الوطنية وأسرهم مبادرة «فطوركم عند عيالكم» في العين
3 مارس 2026 20:27

شارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، في مبادرة «فطوركم عند عيالكم» التي نفّذتها شرطة أبوظبي لمجندي الخدمة الوطنية من الدفعة (24) وأسرهم في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع «عام الأسرة»، لتؤكد على قيم التلاحم الوطني، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين المجندين وذويهم، بما يسهم في دعم مسيرتهم التدريبية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
وحرص سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الالتقاء بالمجندين وأسرهم قبيل موعد الإفطار، حيث هنّأهم بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على الأهمية البالغة لدور الأسرة في بناء شخصية المجند، وتعزيز انضباطه ومسؤوليته الوطنية، كما استمع سموه إلى آراء المجندين ومقترحاتهم حول برنامج الخدمة الوطنية ومدى استفادتهم من الدورات التدريبية.

عام الأسرة
عام الأسرة

وأكد سموه أن أبناء الوطن يمثلون فخره ودرعه الحصين نظير ما يقدمونه من التزام وتفانٍ في أداء الواجب، مثمناً دور الأسر في دعم أبنائها ومساندتهم لبناء جيل واعٍ يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأدى سموه صلاة المغرب مع المجندين في مسجد إدارة التأهيل الشرطي، حيث توجّه الحضور بالدعاء لله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، فيما عبّر المجندون وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة، التي تعكس اهتمام القيادة بأبنائها، وتعزّز قيم التواصل والتراحم في المجتمع.

المصدر: وام
مجندو الخدمة الوطنية
عام الأسرة
الخدمة الوطنية
رمضان
نهيان بن زايد
العين
شهر رمضان المبارك
شرطة أبوظبي
شهر رمضان
الإمارات
