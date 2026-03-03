محمد بن راشد: خدمة كتاب الله أسمى ما نتشرف به

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، نخبة من المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «كرمنا اليوم نخبة من أبنائنا المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم… بركة هذا الشهر المبارك تكتمل بتعظيم كتاب الله والاحتفاء بحملته».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك للفائز بجائزة أجمل صوت قرآني على مستوى العالم للعام 2026، من فئة الفتيان ابننا كرار ليث من العراق، وللفائزة بجائزة أجمل صوت قرآني على مستوى العالم من فئة الفتيات ابنتنا جنا إيهاب من مصر.. نماذج مشرّفة لحملة القرآن في شهر القرآن».

وتابع سموه: «كما نهنئ ونبارك لأجمل الأصوات التي شاركت في الجائزة لهذا العام.. عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية الذي جاء في المركز الثاني، وعبدالله فيصل البطي من الكويت في المركز الثالث.. ومن الفتيات عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا في المركز الثاني، وسارة عبد الكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية في المركز الثالث».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ستبقى خدمة كتاب الله أسمى ما نتشرف به، وأعظم ما نورّثه للأجيال القادمة.. ونلتقي مع نخبة من أجمل الأصوات القرآنية مرة أخرى في رمضان القادم بإذن الله».

