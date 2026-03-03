رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر المتحدة يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري على أمنها واستقرارها.

وأدان فخامته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين الدولية، وتقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا الجانبان إلى ضرورة تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.