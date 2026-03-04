حاكم الشارقة: إعداد كوادر أمنية مؤهلة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار

الشارقة (وام)



استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، برئاسة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، وعدد من كبار الضباط والكادر التدريسي والطلبة المرشحين في الأكاديمية، وذلك في قصر البديع العامر.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود إدارة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الواضحة والكبيرة، التي تبوأت من خلالها منزلة بين المؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تنتهجه من انضباط رفيع، والتزام بالمعايير المهنية والعلمية، وحرص على إعداد كوادر أمنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والمعرفة، وتسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع وفق أفضل الممارسات.

وأشاد سموه بما بلغته الأكاديمية من سمعة طيبة ومكانة علمية رفيعة، وأهلت منتسبيها للتميز في مجالات متعددة لا تقتصر على العمل الشرطي فحسب، بل تمتد إلى تخصصات أخرى إدارية وقانونية واجتماعية وغيرها، مؤكّداً سموه أن الانتماء إلى الأكاديمية يقتضي إعداداً متكاملاً للمنتسب، علمياً وعملياً وأخلاقياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها وتركز على تمكينه وتطوير قدراته، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وصلاحه.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى الكوادر التدريسية والأساتذة الذين لم يبخلوا على طلبتهم بالعلم النافع، الذي يعينهم في مسيرتهم المهنية ويصقل مهاراتهم ويعزز قدراتهم، مثمناً سموه إخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية، وحرصهم على غرس قيم الانضباط والمسؤولية في نفوس الطلبة والعمل بروح الفريق الواحد، مشيداً سموه بدورهم المحوري في تطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية، وارتقائهم بأساليب التدريب والتأهيل بما يواكب المستجدات العلمية والأمنية، لإعداد جيل مؤهل علمياً وعملياً، قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وأوصى سموه الطلبة المرشحين في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بضرورة التسلح بالعلم المفيد والمعرفة المتنوعة، إلى جانب المحافظة على الصلاة والتمسك بالدين الحنيف، وصون العادات والتقاليد الأصيلة، والاعتزاز بالهوية الوطنية، مؤكداً سموه أن هذه القيم هي الأساس المتين في بناء الشخصية المتوازنة والقادرة على تحمل المسؤولية، مشدداً على أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، والمحافظة على السمعة الحسنة، ليكون كل فرد صورة مشرفة لجهة عمله ووطنه، ومثالاً يُحتذى به في السلوك والانضباط.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الكوادر الشرطية في الشارقة تحظى باهتمام كبير، تقديراً لما تبذله من تضحيات جسيمة في سبيل أمن الوطن وأمانه، إذ يسهرون الليل لحماية أفراده ويؤدون واجبهم بإخلاص وتفان، مشدداً سموه على ضرورة الإيمان بعِظم المسؤولية، والحفاظ على أسرار العمل وصون أعراض الناس، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن يراهم في مختلف الميادين يخدمون وطنهم، بوصفهم مستقبل هذا القطاع وركيزته الأساسية.

وثمّن سموه جهود الكوادر العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بما يبذلونه من عطاء وتضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وحماية أفراده والذود عن مكتسباته، ما ينعكس على استقرار المجتمع وأمانه، مؤكداً سموه أن ما يقدمونه يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، داعياً سموه المولى عز وجل أن يوفقهم، ويوحد صفوفهم، ويسدد خطاهم، ويوفقهم في أداء مهامهم الوطنية.



توجيهات

وجه وفد أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على الاستقبال وتوجيهات سموه التي تُعد نبراساً يسترشد بها في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، مؤكدين أن كلمات سموه تمثل دافعاً كبيراً لهم لمواصلة العمل والارتقاء بالأداء، وتعزيز دور الأكاديمية في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.