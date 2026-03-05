لجنة في "الوطني الاتحادي" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها المرئي اليوم برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة جدولها المقارن لمشروع القانون، وبحثت مستجداته، وناقشت مواده التفصيلية، كما أجرت تعديلاتها على بنود مشروع القانون بما يعزز تكامله التشريعي ويواكب أفضل الممارسات الصحية العالمية.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة، وتنظيم آليات الإبلاغ عنها، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في مجال الوقاية والمكافحة.





