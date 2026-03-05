في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد تضامن ليبيا مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.