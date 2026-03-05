الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد تضامن ليبيا مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد تضامن ليبيا مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية
5 مارس 2026 23:27

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
عبد الحميد الدبيبة
ليبيا
