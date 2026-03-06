السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا بحثا خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين

6 مارس 2026 16:53
6 مارس 2026 16:53

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي إيلي بولوجان رئيس وزراء رومانيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاكٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن رومانيا مع الدولة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعاليه لموقف رومانيا الداعم لدولة الإمارات. كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
