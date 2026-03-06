السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد جلسة تحت عنوان «الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات»

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد جلسة تحت عنوان «الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات»
6 مارس 2026 22:40

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جلسة تحت عنوان «الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات» نظمها مجلس محمد بن زايد.

شارك في الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني والدكتورة شما المزروعي المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.. وعقدت بمقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

سلطت الجلسة الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وإرثه الإنساني الذي رسخ منظومة قيم الخير والبذل والعطاء في دولة الإمارات وجعلها نهج حياة وثقافة مجتمع إضافة إلى إسهاماته ومبادراته العالمية النوعية المؤثرة في ساحات العطاء الإنساني العالمي.

وأكد المتحدثان أن النهج الإنساني، الذي أرساه الشيخ زايد، تمحور حول بناء الإنسان وتمكينه وصون كرامته وحقه دون تمييز بين عرق أو دين أو لون، وكان يرى الإنسان القيمة الأسمى وتجلى ذلك في مواقفه وذلك إيماناً منه بأن بناء الإنسان والاستثمار فيه هو السبيل لبناء مجتمعات قوية متعايشة ومستقرة ومتقدمة، وتتعاون لما فيه الخير للبشرية جمعاء.. وتجسد هذا النهج في دعم التنمية الشاملة من خلال إحداث أثر مجتمعي واسع وتعزيز كفاءة المنظومات العامة وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزي في وفاة عبدالله الكتبي
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"

وأشارا إلى احتفاء دولة الإمارات في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» لمواصلة تعزيز هذه القيم وتأكيد السير على النهج الذي رسخه في مجال العطاء الإنساني مستحضرين بعض المواقف والقصص التي تعبر عن الجوانب الإنسانية في شخصية المغفور له الشيخ زايد وأثرت بعمق في كل من تعامل معه حيث كان نموذجاً استثنائياً للقائد الإنسان.

وعرض، خلال الجلسة، مقطع فيديو مستلهم من إرث الشيخ زايد في مجال العمل الخيري والإنساني ومبادراته النوعية التي تركت أثراً مستداماً في المجتمعات، ولا يزال يستلهم من هذا الإرث الأفراد ومؤسسات الدولة مما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني والخيري.

وشهدت الجلسة طرح سؤال تفاعلي مع الحضور يتعلق بمحاور الجلسة بهدف تعزيز الاستفادة منها. 

وستبث الجلسة يوم غد السبت في الساعة الخامسة مساء على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي لمكتب أبوظبي الإعلامي وقناتي الإمارات وبينونة.

المصدر: وام
مجلس محمد بن زايد
سيف بن زايد
محاضرة
الشيخ زايد بن سلطان
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©