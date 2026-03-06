السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار النمسا في فيينا ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار النمسا في فيينا ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
6 مارس 2026 22:48

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى فيينا.
ونقل سموه إلى معالي كريستيان شتوكر، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية النمسا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
وحمل معالي كريستيان شتوكر سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الرخاء والازدهار.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية
عبدالله بن زايد يلتقي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا

واستعرض الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.
كما بحث سموه ومعالي كريستيان شتوكر تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة.
وفي هذا الصدد، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمعالي كريستيان شتوكر عن شكره وتقديره لتضامن النمسا الكامل مع دولة الإمارات.
وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية النمساوية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر والثقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تمثل إطاراً متقدماً لدفع التعاون نحو آفاق أرحب وأكثر استدامة.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع جمهورية النمسا، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين، ويعود بالمزيد من الازدهار والرخاء على شعبيهما.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مستشار النمسا
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©