عبدالله بن زايد يلتقي مستشار النمسا في فيينا ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى فيينا.

ونقل سموه إلى معالي كريستيان شتوكر، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية النمسا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وحمل معالي كريستيان شتوكر سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الرخاء والازدهار.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تعزيزها وتطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.

كما بحث سموه ومعالي كريستيان شتوكر تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة.

وفي هذا الصدد، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمعالي كريستيان شتوكر عن شكره وتقديره لتضامن النمسا الكامل مع دولة الإمارات.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية النمساوية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر والثقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تمثل إطاراً متقدماً لدفع التعاون نحو آفاق أرحب وأكثر استدامة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع جمهورية النمسا، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين، ويعود بالمزيد من الازدهار والرخاء على شعبيهما.