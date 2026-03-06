«التنمية الأسرية» تنفِّذ حزمة من الفعاليات الرمضانية لكبار المواطنين وأسرهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية حزمة من الفعاليات الرمضانية المتنوعة، تستهدف كبار المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم والمجتمع، تزامناً مع عام الأسرة وشهر رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، في إطار تعزيز الوعي بأهمية القيم الأصيلة في بناء الفرد والأسرة، وإبراز أثرها الممتد كإرث معنوي وبركة مستدامة عبر الأجيال.

وجاءت الأنشطة الرمضانية لتجسّد معاني السعادة وإحياء الذكريات، وتُجدد الإرث الإماراتي الأصيل في نفوس الأجيال، وهدفت إلى استحضار صور جميلة من الماضي، يتناقلها كبار المواطنين إلى الأطفال، في مشاهد دافئة يتعلّم فيها الأبناء من خبرات الآباء والأجداد، وتترسّخ فيها قيم التواصل والتراحم بين الأجيال.

كما ركّزت الأنشطة على تعزيز القيم الدينية في الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على فضل ليلة القدر وما تحمله من عظيم الأجر، مع توجيه الأبناء إلى سُبل اغتنامها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وغرس روح العطاء والبذل في نفوسهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتنوّعت المبادرات بأساليب مبتكرة تُعزّز القيم الرمضانية، وتُرسّخ التكامل بين الأجيال، لتهيئة بيئة رمضانية أسرية تقوم على أدوار إيجابية ومتبادلة، مدعومة بجلسات حوارية بين كبار المواطنين والأبناء، تُروى فيها القصص الملهمة من الماضي، وتُعزَّز من خلالها الهوية الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة، وتترسّخ في وجدان الأجيال.

وتهدف الفعاليات كذلك إلى تعزيز دور الأجداد في ترسيخ القيم ونقل الخبرات، وتأكيد أهمية وجودهم في تحقيق الاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي لدى الأسرة والأحفاد عبر الأجيال، وتعزيز الوعي بفضل الصدقة وأثرها في تزكية النفس وتفريج الكرب ونشر التكافل، وبيان بركتها على الفرد والمجتمع، ورفع وعي المشاركين بأهمية المبادئ الدينية مثل العطاء والزكاة، مع تحفيز روح المسؤولية الاجتماعية والمساهمة الفعّالة في الخير، وتعزيز الوعي بأهمية القيم الأصيلة في بناء الفرد والأسرة، وبيان أثرها الممتّد كإرث معنوي وبركة مستدامة عبر الأجيال.



منطقة الظفرة

وجاء اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية في التركيز على تفعيل المبادرة والفعاليات الرمضانية كذلك في منطقة الظفرة، من خلال منصات التواصل الرقمي منها: صيام مطمئن، ومحاضرة فضل العشر الأواخر، وشهر الإحسان، ومحاضرة أفلا يتدبرون القرآن، وصحة كبارنا في رمضان، وجلسات رمضان يجمعنا، وفحوصات طبيّة واستشارات صحية، ومبادرة سلة العطاء، وصيام آمن وحياة أكثر نشاطاً، كما تضمّنت الفعاليات تنفيذ ورشة «خطوات مطمئنة في رمضان»، وفعالية صندوق الحظ، و«عطاء الأجداد»، ومعرض «بركتنا الرمضاني»، و«غبقة رمضان»، وفعالية المندوس، وغيرها.



مراكز أبوظبي

قدمت مؤسسة التنمية الأسرية باقة متميزة من الفعاليات الرمضانية المتنوعة في مراكزها بأبوظبي، وتم تنفيذها عبر التقنيات الرقمية الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة، مستهدفةً كبار المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم، بما يعزّز التواصل المجتمعي ويثري التجربة الرمضانية في أجواء أسرية حافلة بالبهجة والإيجابية، جمعت كبار المواطنين وأسرهم، وتمثّلت هذه الفعاليات: القيم تبدأ من المنزل، بداية شهر الخير، تحدي الأسرة المبدعة، والملتقى الرمضاني، إفطار جماعي، ومجلس اللعب العائلي، وغيرها.



منطقة العين

نفذت المؤسسة مجموعة من الفعاليات الرمضانية المتنوعة كالدينية والثقافية والاجتماعية، منها: جلسة حوارية بعنوان «سعادتك في رمضان»، وبركة الأجداد أمان الأحفاد، ورمضان التسامح، وجسور العطاء بين الأجيال، ومحاضرة فن السعادة، وورشة حكاية وابتسامة، وغيرها.



تعاون مع الشركاء

جاءت الفعاليات الرمضانية التي تنفذها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختّصة والشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي منها: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أدنوك، جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والفريق التطوعي (أثر)، ودائرة والسياحة، ومراكز التواجد البلدي التابعة لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة صحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.