علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك
6 مارس 2026 23:11

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مع كبار المسؤولين وجموع المواطنين في منطقة الظفرة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم ودعواتهم لسموّه بموفور الصحة والعافية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية المجالس الرمضانية في ترسيخ قيم التواصل والتلاحم المجتمعي، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، بما يعكس نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتراحم والتكافل التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "استقبلنا جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، في أجواء تعكس تلاحم مجتمعنا وقيمه الأصيلة". 

وأضاف سموه "في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نواصل مسيرة الخير والعطاء، وننعم بالأمن والأمان والاستقرار. نسأل الله أن يديم على وطننا نعمته، ويعيده علينا بالخير والبركات".

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
تهاني
رمضان
شهر رمضان
