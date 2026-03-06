الإمارات: دعم كل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف مبانيَّ في مملكة البحرين الشقيقة تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ومشددة على ضرورة وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، اندلاع حريق في شقة سكنية بعد اعتداء إيراني استهدف فندقاً ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الاعتداء الإيراني استهدف فندقاً ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة دون وقوع خسائر في الأرواح»، مشيرةً إلى أن «الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين».

وأفادت قطر أمس، بأن عناصر في قواتها البحرية كانوا في المباني التي استهدفتها إيران في البحرين، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 78 صاروخاً و143 طائرة مسيَّرة استهدفت أراضيها.

⁠⁠إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض 4 صواريخ و5 طائرات مسيَّرة في أجواء البلاد.

وقالت الوزارة، إنه «تم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية»، وذكرت أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيَّرة بالمناطق الشرقية للبلاد.

وأفادت الوزارة أيضاً بأنها اعترضت طائرة مسيَّرة وصاروخ كروز شرق محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

وفي وقت لاحق، قالت إنه تم اعتراض وتدمير 3 مسيَّرات شرق منطقة الرياض.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس، التصدي لهجمة بالطائرات المسيَّرة استهدفت قاعدة «العديد» الجوية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «قوات الدفاع الجوي الأميري القطري تصدت لهجمة بالمسيَّرات استهدفت قاعدة العديد الجوية».

وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة اخترقت أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان، في بيان، إن «الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة».

وأضاف أن «عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية».

وفي بيان لاحق، أفاد العطوان، بأن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية اخترقت أجواء البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن 67 عسكرياً أصيبوا منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، مشيرةً إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.