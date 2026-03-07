وزير الاقتصاد والسياحة يؤكد وفرة السلع وتراجع الأسعار

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، استقرار الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أسواق الخضروات والفواكه تشهد وفرة كبيرة في المعروض تزامناً مع تراجع ملموس في الأسعار.

وعزا معاليه هذا الانخفاض إلى التدفق المستمر لشحنات جديدة من المنتجات والمحاصيل الزراعية من مختلف دول العالم، متوقعاً استمرار وتيرة تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع توالي وصول إمدادات إضافية إلى الأسواق.

جاءت تصريحات معاليه في حديث لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش جولة تفقدية ميدانية أجراها اليوم في سوق الخضروات والفواكه بمنطقة العوير في إمارة دبي، وهدفت الجولة بشكل رئيسي إلى الاطلاع عن كثب على حركة السوق، ومراقبة مستويات الأسعار، والوقوف على مدى توافر المنتجات الغذائية، فضلاً عن التأكد من قدرة السوق والجاهزية التامة لتلبية كافة احتياجات الدولة من السلع الغذائية.

وأوضح معاليه أن المشهد العام يعكس بوضوح وفرة كبيرة في المحاصيل القادمة من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن الأسعار سجلت تراجعاً واضحاً، حيث رُصدت أسعار منخفضة لبعض السلع لم تكن مسجلة قبل أيام قليلة.

وخلال جولته الميدانية، حرص وزير الاقتصاد والسياحة على متابعة عمليات تفريغ بعض الشحنات الغذائية الجديدة، حيث استمع إلى تأكيدات التجار باستمرار أعمال التفريغ اليوم وطوال الأيام المقبلة.

وبين التجار أن دخول هذه الشحنات الإضافية من المواد الغذائية الأساسية سيسهم بشكل مباشر في تعزيز حجم المعروض في الأسواق، مما يدعم بدوره استمرارية المنحنى التنازلي للأسعار لصالح المستهلك.

في ختام تصريحاته، وجه معالي عبدالله بن طوق المري دعوة مباشرة للمستهلكين بضرورة التروي عند الشراء والاكتفاء باقتناء الاحتياجات الفعلية، محذرا من المبالغة في تخزين السلع.

وشدد معاليه على أن المنتجات متوفرة ومتاحة للجميع ولا يوجد أي نقص في الإمدادات، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الاقتصاد تواصل أداء دورها من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاع الأسواق، والاستماع المفتوح لكافة المقترحات والشكاوى، والعمل على تذليل أي تحديات قد يواجهها المستهلكون.