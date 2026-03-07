الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أكد التضامن مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس كولومبيا

7 مارس 2026 22:07

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا استنكر خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات، معرباً عن تضامن بلده مع ما تتخذه الإمارات من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة غوستافو بيترو أوريغو لموقف كولومبيا الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتجنب التصعيد في المنطقة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
غوستافو بيترو
كولومبيا
