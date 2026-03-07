حمدان بن زايد: نحن بخير بفضل حكمة قائدنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الإمارات بخير، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «الإمارات قدوة. نحن بخير بفضل حكمة قائدنا، ومؤسساتنا العسكرية والأمنية، وتكاتف أبنائنا».

وأضاف سموه: «الوطن الذي وقف فيه المواطن والمقيم في وجه التحديات، يقهر اليوم الصعاب خلف رئيس الدولة، حفظه الله».

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «نجدد العهد بأن سلامة وطننا خط أحمر، والدفاع عنه فرض، وحماية منجزاته واجب. الإمارات قلعة حصينة في وجه كل معتدٍ».