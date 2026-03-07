الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن زايد: نحن بخير بفضل حكمة قائدنا

حمدان بن زايد: نحن بخير بفضل حكمة قائدنا
8 مارس 2026 00:09

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الإمارات بخير، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «الإمارات قدوة. نحن بخير بفضل حكمة قائدنا، ومؤسساتنا العسكرية والأمنية، وتكاتف أبنائنا». 
وأضاف سموه: «الوطن الذي وقف فيه المواطن والمقيم في وجه التحديات، يقهر اليوم الصعاب خلف رئيس الدولة، حفظه الله».
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «نجدد العهد بأن سلامة وطننا خط أحمر، والدفاع عنه فرض، وحماية منجزاته واجب. الإمارات قلعة حصينة في وجه كل معتدٍ».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء توغو أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات
منصور بن زايد في قصيدة مهداة لرئيس الدولة: محمد ذخر في الدهر وأكبر رصيد
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمدان بن زايد
