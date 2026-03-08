انطلاق أعمال ملتقى زايد الإنساني الـ26 في أبوظبي

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال ملتقى زايد الإنساني في دورته السادسة والعشرين تحت شعار "على خطى ونهج زايد الخير والعطاء"، بهدف ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني والتطوعي في المجتمع، تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام.

ويُنظم الملتقى مبادرة زايد العطاء بالتعاون مع برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي "تطوع"، وبإشراف فريق الإمارات الطبي التطوعي والاحتياطي وجمعية الإمارات للعطاء، وبالتنسيق مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية".

ويجسد الملتقى امتداداً للإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أرسى دعائم العمل الإنساني وجعله ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت رؤيته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كمنارة للعطاء الإنساني المستدام، إلى جانب دعم وتمكين المتطوعين والشباب للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

ويتضمن برنامج الملتقى عقد جلسات علمية افتراضية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ميدانية متخصصة لتأهيل وتدريب خط الدفاع الأول في مجالات تصميم وإدارة المبادرات الإنسانية ذات الأثر المستدام على المستويين المحلي والدولي.

وشهد الملتقى الإعلان عن أربع مبادرات إنسانية نوعية لخدمة المجتمعات محلياً وعالمياً، أبرزها إطلاق مستشفى زايد الإنساني المتحرك، وتدشين برنامج "افحص الإنسانية" العالمي، وإطلاق عيادات زايد الإنسانية الافتراضية، إلى جانب تأسيس أول أكاديمية افتراضية لبناء القدرات في مجالات الجاهزية والاستجابة الطبية عبر تقنيات التعليم والتدريب الطبي عن بُعد.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس جمعية الإمارات للعطاء، إن العمل الإنساني في دولة الإمارات يستمد جذوره من الرؤية الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ويعكس توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة لتمكين شباب الإمارات ورواد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من ابتكار المبادرات الإنسانية وخدمة المجتمعات ورد الجميل للوطن، بما يجسد قيم الولاء للقيادة والانتماء للوطن والعطاء للمجتمع.

وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل منصة وطنية تجمع رواد العمل الإنساني والتطوعي وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات غير الربحية، لتعزيز الشراكات الإنسانية وإطلاق مبادرات مبتكرة تخدم الإنسانية محلياً وعالمياً، بما يعكس رؤية الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني كركيزة رئيسية من ركائز التنمية المستدامة.