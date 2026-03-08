الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يتفقد منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ في مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة في أبوظبي

8 مارس 2026 20:32

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سير عمل منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ في مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة في أبوظبي.

واطّلع سموّه على آلية الاستجابة للطوارئ الطبية بمختلف مراحلها وإجراءات دعم ومتابعة الكوادر الطبية للحالات المصابة، إضافة إلى مستوى توفر المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الإمارة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح أفراد المجتمع بكفاءة عالية في جميع الظروف الاستثنائية والطارئة.

وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، على جهود الطواقم الطبية والكوادر الإدارية والفنية من جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والذين يعملون على مدار الساعة بجاهزية قصوى وكفاءة عالية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة.

وأشاد سموّه بروح المسؤولية العالية ومستوى الإخلاص والتفاني الذي أظهره جميع العاملين في القطاع الصحي وباقي أبطال الخطوط الأمامية في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن ما تتمتع به إمارة أبوظبي من منظومة صحية متكاملة وقدرات متقدمة في مجال الاستجابة للطوارئ يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات الطارئة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في جميع الظروف.

من جهتهم، أعرب القائمون على مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة عن شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه، مؤكدين مواصلة العمل بأعلى مستويات الجاهزية في هذه الظروف التي تتطلب تكاتفاً وطنياً للوقوف درعاً حصيناً وسداً منيعاً في وجه أي تحدٍ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يحفظ قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

المصدر: وام
