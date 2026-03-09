وزارة الدفاع: استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة جراء عطل فني

أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات عن استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني في الدولة اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026.

وأضافت، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهيدين سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".





