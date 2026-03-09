الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تستقبل 17.873 طلباً لاعتماد المخططات لخدماتها

مبنى «كهرباء الشارقة» (من المصدر)
10 مارس 2026 03:28

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 17.873 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمباني التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في الشارقة خلال عام 2025، مقابل 15.634 طلباً تم تسلمها خلال عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 14.31%.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة، أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتعاملين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، واتخاذ الإجراءات كافة لتوفير الوقت والجهد وللتيسير عليهم، وذلك لمواكبة متطلبات مسيرة التنمية بالإمارة، وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة، باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير الخدمات. 
وأشار الزرعوني إلى أن عدد طلبات اعتماد المخططات التي تم تسلمها خلال عام 2025 شملت عدد 6.486 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء وعدد 4.283 طلباً لاعتماد مخططات المياه، وإجمالي طلبات اعتماد مخططات الغاز بلغ 6.833 طلباً، واعتماد المخططات للمشاريع الكبيرة 271 طلباً. وأكد أن أعداد طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في زيادة مستمرة، نتيجة للتوسعات والمشروعات التطويرية التي تشهدها إمارة الشارقة في المناطق كافة، وتعطي هذه الزيادة مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات والتوسعات في شبكتي الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات ومتطلبات المناطق كافة.

الإمارات
كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
عبدالرحيم الزرعوني
