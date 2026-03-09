«التنمية الأسرية» تنفّذ فعاليات في مدينة الإمارات الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت مؤسسة التنمية الأسرية عدداً من الفعاليات في مدينة الإمارات الإنسانية، شملت تنظيم جلستين نقاشيتين، بجانب زيارات ميدانية للاطمئنان على كبار السن والمرافقين لهم، وذلك تزامناً مع الاحتفاء بـ«يوم زايد للعمل الإنساني».

وجاء تنظيم الفعاليات في إطار تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، وتأكيداً على استمرارية نهج دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التضامن الإنساني والرعاية المجتمعية، كما عكست رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أمّ الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز التلاحم المجتمعي. وتضمنت الفعاليات تنفيذ زيارات ميدانية للاطمئنان على المرضى والمرافقين من فئة كبار السن في مدينة الإمارات الإنسانية، حيث حرصت المؤسسة على تقديم الدعم النفسي والوجداني لهم. كما نظّمت المؤسسة جلستين نقاشيتين لفئة كبار السن بعنوان «زايد والعمل الإنساني».