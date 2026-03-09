الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
وكيل وزارة الدفاع يزور قوة الشرطة ويطلع على مستوى الجاهزية

إبراهيم العلوي مصافحاً محمد بن طحنون بحضور أحمد سيف المهيري (وام)
10 مارس 2026 03:30

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، قوة الشرطة في الوحدات الميدانية والتخصصية، وذلك في إطار متابعة مستوى الجاهزية والاطلاع على سير العمل والمهام التي تنفذها الوحدات المختلفة، بحضور معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري قطاعات الشرطة.
واستمع وكيل الوزارة خلال الزيارة إلى شرح حول آليات العمل الميداني والاختصاصات العملياتية التي تضطلع بها قوة الشرطة، والجهود المبذولة في تعزيز الكفاءة والجاهزية للتعامل مع مختلف المهام والواجبات، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.
 وأشاد وكيل وزارة الدفاع بما لمسه من مستوى متقدم في الجاهزية والانضباط والكفاءة لدى منتسبي قوة الشرطة، مثمناً جهودهم في أداء واجباتهم بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات والمهارات، بما يعزز الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات والمهام.

وكيل وزارة الدفاع
الإمارات
وزارة الدفاع
إبراهيم العلوي
قوة الشرطة
قوات الشرطة
أحمد سيف بن زيتون المهيري
محمد بن طحنون
