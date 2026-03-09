الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد بن راشد يوجه بصرف 5 ملايين درهم مكرمة للصيادين في عجمان

حميد بن راشد يوجه بصرف 5 ملايين درهم مكرمة للصيادين في عجمان
9 مارس 2026 23:23

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية بقيمة 5 ملايين درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين.

تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان، في إطار تشجيع سموه المواطنين على مزاولة المهنة، ودعمه المستمر للصيادين والوقوف على احتياجاتهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم، بما يوفر حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

وثمّن سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، هذه اللفتة الكريمة، التي تؤكّد اهتمام سموه بالارتقاء بمهنة الصيد والنهوض بها، وتوفير الإمكانات كافة لمزاوليها.

وأعرب عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لدعمهما المتواصل للصيادين، لمواصلة مهنة الآباء والأجداد.

وأشار سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، إلى أنّ هذه المبادرة تعكس أبهى صور التواصل بين القيادة الرشيدة وأبنائها، وحرصها على تلمس احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً التزام الجمعية بالعمل على الارتقاء بهذه المهنة الأصيلة عبر تبني أفضل الممارسات، بما يعزز استدامة الثروة السمكية في الإمارة.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حميد النعيمي
عجمان
الصيادين
الصيد
جمعية عجمان للصيادين
حاكم عجمان
