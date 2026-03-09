أطباء: الاستثمار في القطاع الصحي يدعم الكفاءات الوطنية

أبوظبي (وام)

أكد أطباء إماراتيون أن الدعم الذي توليه دولة الإمارات للقطاع الصحي ساهم في تعزيز دور المستشفيات الخاصة كشريك رئيسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتمكين الكفاءات الطبية الوطنية من العمل ضمن بيئات طبية متقدمة تواكب أحدث الممارسات العالمية.

وأشاروا، بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يوافق 11 مارس من كل عام، إلى أن الاستثمار المستمر في التعليم الطبي والتدريب التخصصي، أتاح للأطباء الإماراتيين فرصاً واسعة للتطور المهني والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمجتمع.

وقال الدكتور أحمد النيادي، استشاري طب وجراحة العيون في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، إن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة داعمة لتمكين الأطباء الإماراتيين، وتعزيز كفاءاتهم المهنية والعلمية، من خلال إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متقدمة داخل الدولة وخارجها، بما يجسد الرؤية الوطنية الراسخة للاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن برامج الابتعاث والتدريب الخارجي التي توفرها الدولة للأطباء الإماراتيين تشكل ركيزة محورية في تنمية الخبرات الطبية المتخصصة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو حليقة، مدير الشؤون الأكاديمية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع في ياس كلينك - مدينة خليفة، أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في دولة الإمارات أتاح للأطباء فرصاً أوسع للعمل ضمن بيئة طبية متقدمة تقوم على الابتكار والبحث العلمي.

وأشار إلى أن مجالات أمراض الدم وزراعة النخاع والعلاجات الخلوية تشهد تطوراً متسارعاً يفتح آفاقاً واعدة لعلاج العديد من الأمراض المعقدة، مؤكداً أن نجاح برامج زراعة النخاع لا يقتصر على إجراء العمليات العلاجية فحسب، بل يعتمد أيضاً على إعداد وتأهيل جيل جديد من الأطباء المتخصصين القادرين على مواصلة تطوير هذا المجال الحيوي، بما يسهم في توفير أفضل فرص العلاج للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت الدكتورة مريم المنصوري، اختصاصية طب الأمراض الباطنية «أمراض الروماتيزم والمناعة» في مستشفى برجيل أبوظبي، أن اختيارها لمهنة الطب نابع من إيمانها بأنها رسالة إنسانية ومسؤولية مجتمعية، موضحة أن تخصص أمراض الروماتيزم والمناعة يتعامل مع حالات مزمنة تتطلب متابعة دقيقة ورعاية مستمرة، ما يجعل العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض ركناً أساسياً في رحلة العلاج.