علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة

شعار وزارة الدفاع
10 مارس 2026 17:05

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الثلاثاء) 9 صواريخ باليستية تم تدمير 8 منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر في حين تم رصد 35 طائرة مسيرة تم اعتراض 26 منها بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 262 صاروخاً باليستياً تم تدمير 241 منها فيما سقط 19 في مياه البحر، في حين سقط صاروخان على أراضي الدولة.

وتم أيضا رصد 1475 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة في حين تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وقد خلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 

المصدر: وام
صواريخ باليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
