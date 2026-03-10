الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رؤية متكاملة لنهضة مستدامة» في جلسة حوارية نظمتها «بلدية عجمان»

خلال الجلسة الحوارية (وام)
11 مارس 2026 03:10

عجمان (وام)

عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، بالتعاون مع رؤيتي لتنظيم المعارض، جلسة حوارية بعنوان «رؤية متكاملة لنهضة مستدامة»، ضمن فعاليات رمضان في الفرجان، تحت مظلّة مبادرة مجالس المجتمع التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ومناقشة القضايا، التي تُسهم في بناء مجتمع يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكّن، وبالتزامن مع «عام الأسرة» وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع.
تأتي الجلسة ضمن جهود الدائرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي وتبادل الخبرات والأفكار بين أفراد المجتمع والمتخصصين، بما يعزّز الوعي بأهمية ريادة الأعمال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم لمشاريع ناجحة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار.
وشهدت الجلسة مشاركة رائدة الأعمال الدكتورة نورة الزعابي، ورائد الأعمال هلال الجابري وتناول المتحدثون خلالها تجاربهم في مجال ريادة الأعمال والتحديات، التي واجهوها في بداياتهم، إلى جانب استعراض أبرز الفرص التي يتيحها السوق لرواد الأعمال الشباب.
وناقش المشاركون أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مؤكدين أن تشجيع الشباب على الابتكار وإطلاق المشاريع الخاصة، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز روح المبادرة في المجتمع. وسلطوا الضوء على دور الجهات الحكومية في توفير البيئة الداعمة لرواد الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية، التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم وتحقيق الاستدامة.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
جلسة حوارية
دائرة البلدية والتخطيط
دائرة البلدية والتخطيط في عجمان
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
عام الأسرة
