علوم الدار

أحمد بن سعيد يكرّم المانحين الداعمين لمشاريع «صندوق الأمل»

أحمد بن سعيد خلال تكريم المانحين بحضور منصور بن محمد وفي الصورة رجاء القرق (وام)
11 مارس 2026 03:12

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، الشركاء والمانحين الداعمين لمشاريع مبادرة «صندوق الأمل» التابع لـ«مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، تقديراً لمساهماتهم الإنسانية في دعم برامج علاج المرضى وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى دبي. 
وجاء هذا التكريم تقديراً لعطاء المانحين الذين كان لإسهاماتهم أثرٌ ملموس في دعم جاهزية المرافق الطبية وتعزيز كفاءة خدماتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية المقدّمة للمرضى، ويجسّد قيم التكافل والتضامن المجتمعي، التي تُعدّ ركيزةً راسخة في مسيرة العمل الإنساني بدولة الإمارات. 
ويُعدّ «صندوق الأمل» إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها «مؤسسة الجليلة» بهدف دعم تطوير مرافق «دبي الصحية» وتمكينها من توفير خدمات طبية متقدمة، تلبي احتياجات المجتمع، حيث أسهمت تبرعات الشركاء والداعمين في إحداث أثر مستدام يعزّز مسيرة التميز في قطاع الرعاية الصحية بدبي. 
جاء ذلك بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الجليلة»، عضو مجلس إدارة «دبي الصحية»، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إلى جانب عددٍ من الشركاء والمانحين الداعمين لبرامج علاج المرضى في مستشفى دبي، والمُدوّنة أسماؤهم على «جدار العطاء» بالمستشفى.

بيئة علاجية متكاملة
لقد تم تطوير جناحي عناية في المستشفى، حيث يضمّ الجناح الأول 16 غرفة بسعة 18 سريراً، فيما يضمّ الجناح الثاني 30 غرفة بإجمالي 38 سريراً، بما يعزّز الطاقة الاستيعابية ويدعم جودة الرعاية المقدَّمة للمرضى.  وشمل الدعم المقدَّم تجديد «جناح رعاية الكلى»، الذي يضم 15 غرفة مفردة و13 غرفة مشتركة بسعة إجمالية تبلغ 41 سريراً، ويقدّم خدمات متخصصة في طب الكلى والمسالك البولية.  من جهته أوضح الدكتور عمر محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، أن الدعم المقدم من الشركاء والمانحين سيسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الرعاية السريرية في المستشفى، من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة، بما يسهم في تعزيز جودة النتائج الصحية.

