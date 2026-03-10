يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني

أبوظبي (الاتحاد)

قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «في يوم الطبيب الإماراتي، نتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان لأطبائنا الأبطال، الذين يجسّدون نموذجاً متميّزاً للعطاء والإنسانية في خدمة المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، فهم حماة الصحة، ورموز التفاني والإخلاص في أداء رسالتهم النبيلة».

وأضاف: «إن ما حققه الطبيب الإماراتي من مكانة مرموقة محلياً وعالمياً هو ثمرة رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية، وجعل من الصحة أولوية قصوى، واليوم، نرى ثمار هذه الرؤية في أطباء إماراتيين متميزين يسهمون بفاعلية في تعزيز منظومة الصحة الوطنية ورفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة».

وتابع: «نفخر في المركز الوطني للتأهيل، بالكوادر الطبية الإماراتية المتميزة في فريقنا، ونؤكد دعمنا المستمر لتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم للمساهمة في رسم ملامح جديدة للتميّز في قطاع الرعاية الصحية».