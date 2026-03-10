«لمة العيد» لدعم وتمكين الأسر المنتجة في مدينة زايد

الظفرة (الاتحاد)

نظمّت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي، مبادرة لمة العيد وسوق لدعم الأسر المنتجة، وشهدت المبادرة التي أقيمت بواحة مدينة زايد، تحت شعار «معاً نصنع أثراً ومعاً نحتفي بفرحة العيد» وتزامناً مع عام الأسرة حضوراً كبيراً من الأسر وفئات المجتمع.

وتهدف مبادرة «لمة العيد» إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة من خلال توفير منصة لعرض وبيع منتجاتهم المتنوعة، بما يُسهم في تعزيز دخل هذه الأسر وتشجيع الإنتاج المحلي والمشروعات المنزلية. وتوفير منصة لعرض وبيع المنتجات المنزلية والحرفية، وتشجيع المجتمع على شراء المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز أجواء التكافل والتلاحم المجتمعي، وإحياء الموروث الشعبي من خلال عرض المأكولات والمنتجات التراثية.

كما تحرص بلدية منطقة الظفرة على إتاحة الفرص للأسر المنتجة وفئات المجتمع لعرض منتجاتهم من خلال مرافقها المجتمعية وأن هذا من أهم الأدوار الرئيسية للمرافق المجتمعية في المدن، بالإضافة إلى إتاحة الفرص عبر أجنحة البلدية في الفعاليات والمهرجانات التي يتم تنظيمها بالمنطقة.