عدد اليوم
عبدالله بن زايد يتلقى خلال اتصال هاتفي تعازي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة

عبدالله بن زايد يتلقى خلال اتصال هاتفي تعازي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
11 مارس 2026 20:44

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، تعازي معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.
وأعرب معالي أيمن الصفدي عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

أخبار ذات صلة
"الطيران المدني": مطارات الدولة خدمت أكثر من 1.4 مليون مسافر من 1 إلى 12 مارس
الإمارات تؤكد استقرارها واستمرار دعمها الإنساني للشركاء الدوليين والأمم المتحدة في ظل العدوان الإيراني الغادر عليها

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

المصدر: وام
آخر الأخبار
علم البحرين
الأخبار العالمية
البحرين تعترض وتدمر 121 صاروخا و193 مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
14 مارس 2026
وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
الأخبار العالمية
قطر تكشف عن احتياطاتها الاستراتيجية من المياه والغذاء
14 مارس 2026
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
14 مارس 2026
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
اليوم 23:58
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
الرياضة
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
اليوم 23:57
