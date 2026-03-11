عبدالله بن زايد يتلقى خلال اتصال هاتفي تعازي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، تعازي معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب معالي أيمن الصفدي عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.