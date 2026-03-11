السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
11 مارس 2026 22:11

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية في الدولة تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن «الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمقاتلات الجوية».

ودعت الوزارة الجمهور «إلى الالتزام بتعليمات السلامة والأمن الصادرة عن الجهات المختصة».

المصدر: وام
البحرين تعترض وتدمر 121 صاروخا و193 مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
14 مارس 2026
14 مارس 2026
قطر تكشف عن احتياطاتها الاستراتيجية من المياه والغذاء
14 مارس 2026
14 مارس 2026
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
14 مارس 2026
14 مارس 2026
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
اليوم 23:58
اليوم 23:58
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
اليوم 23:57
اليوم 23:57
