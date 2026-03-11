الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية في الدولة تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن «الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمقاتلات الجوية».

ودعت الوزارة الجمهور «إلى الالتزام بتعليمات السلامة والأمن الصادرة عن الجهات المختصة».