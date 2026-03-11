الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قرّاء ناشئة الشارقة» يحيون ليالي رمضان

خلال أداء صلاة التراويح (من المصدر)
12 مارس 2026 03:50

الشارقة (الاتحاد)

أحيا منتسبو «ناشئة الشارقة» ليالي شهر رمضان الفضيل، بتلاوات خاشعة خلال صلاة التراويح، في عدد من مساجد إمارة الشارقة، وذلك في مبادرة إيمانية بعنوان «الإمام الناشئ»، تُقام بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تتويجاً للمنتسبين من حفظة كتاب الله، في خطوة تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسّخ ارتباطهم بالقرآن الكريم.
يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «رمضانيات ربع قرن»، التي تنظّمها ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. وتعكس المبادرة رؤية إمارة الشارقة في أهمية رعاية أبنائها وتقديم نموذج مضيء للشباب المرتبط بكتاب الله والقيم الإسلامية الأصيلة. وتسهم المبادرة في دعم الأصوات القرآنية الشابة، وصقل مهارات المنتسبين.
وشهدت المبادرة مشاركة مجموعة من منتسبي ناشئة الشارقة الذين أمّوا المصلين في صلاة التراويح، بعدد من مساجد الإمارة.

الإمارات
ناشئة الشارقة
الشارقة
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
صلاة التراويح
التراويح
مساجد الشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
