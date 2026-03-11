«بيت الخير» توزع 4200 وجبة إفطار يومياً في عجمان

دبي (وام)

يشارك فرع جمعية بيت الخير في عجمان بفاعلية في الحملة الرمضانية «حق معلوم 3» التي تنظمها الجمعية سنوياً لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للأسر المتعففة والعمال خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت آمنة البلوشي، مديرة فرع الجمعية في عجمان، أن الفرع ينفذ ضمن مشروع إفطار صائم برنامجاً يومياً لتوزيع وجبات الإفطار في أربعة مواقع رئيسية بالإمارة، حيث يتم توزيع 2200 وجبة يومياً بواقع 500 وجبة في ثلاثة مواقع و700 وجبة في موقع واحد. وأضافت أن «بيت الخير» تقيم خيمتين رمضانيتين في عجمان يتم من خلالهما توزيع 1000 وجبة يومياً في كل خيمة ليصل إجمالي عدد الوجبات التي يتم توزيعها يومياً في إمارة عجمان إلى 4200 وجبة إفطار ضمن جهود الجمعية في دعم الصائمين وتخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة.