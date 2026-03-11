سعيد بن طحنون يستقبل الطلبة الدوليين الدارسين بجامعة الإمارات

العين (وام)

استقبل معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الطلبة الدوليين الدارسين بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين.

وتبادل معاليه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات، متمنين لمعاليه موفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان.