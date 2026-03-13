الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط

13 مارس 2026 21:24

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز الدفاع المدني في مدينة شخبوط التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في إطار حرصه على متابعة جاهزية منظومة العمل الميداني والاطلاع على مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الضباط.
واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل في المركز والخطط التشغيلية المعتمدة للتعامل مع الحوادث والبلاغات، واستمع إلى شرح عن الإمكانات الفنية والتجهيزات الحديثة المستخدمة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، والآليات المتبعة في رفع كفاءة الاستجابة للحوادث وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتابع معاليه عرضاً عن آليات التنسيق والتكامل بين فرق الدفاع المدني والجهات المعنية، ودور التقنيات الحديثة في دعم العمليات الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للأمن والسلامة.
وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير القدرات الميدانية وتعزيز الجاهزية العملياتية، مشيداً بجهود الكوادر العاملة في الدفاع المدني، وما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في أداء واجبهم الإنساني والوطني لحماية المجتمع والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.

المصدر: وام
