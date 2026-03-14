الأردن يدين بشدة الهجوم الثاني على القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من أفراد أمن القنصلية وإلحاق أضرار مادية في المبنى.

وأكدت الوزارة على الضرورة القصوى لاحترام مبادئ القانون الدولي، والالتزام التام باتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بما يكفل توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وسلامة جميع أعضائها.

كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء هذا الاعتداء.