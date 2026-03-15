رئيس الدولة: توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال في الإمارات أولوية قصوى

رئيس الدولة
15 مارس 2026 11:45

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" بمناسبة  "يوم الطفل الإماراتي"، أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن. 

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"في "يوم الطفل الإماراتي" وفي عام الأسرة، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن.
وأضاف سموه:"وفي ظل التحديات من حولنا سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش التي تأسست عليها دولتنا، من منطلق إيماننا بأن هذا هو الطريق الذي يحمي مستقبل الأجيال القادمة، ويضمن التقدم والاستقرار للجميع".

