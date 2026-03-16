مزاد "أنبل رقم" الخيري يجمع 119.4 مليون درهم دعماً لحملتي "وقف أم الإمارات" و"حد الحياة"

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني للوحات المركبات المميزة، الذي نظّمه بالتعاون مع شركة "الإمارات للمزادات" نجح في جمع 119.4 مليون درهم في أبوظبي، دعماً لكل من حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" الهادفة إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم، وحملة "حد الحياة" التي تهدف إلى إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

شهد المزاد عرض 555 لوحة مميزة، شملت لوحات للمركبات الخاصة والدراجات النارية والمركبات الكلاسيكية، من بينها 11 لوحة من الفئة 21، و23 لوحة من الفئة 2، و50 لوحة من الفئة 1.

وحظي المزاد بإقبال واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام، إلى جانب أصحاب الأيادي البيضاء، في مؤشر يعكس التفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنسانية ويؤكد ترسخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.

تأتي حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم.

وسيذهب جزء من عائدات المزاد لدعم حملة "حد الحياة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف جمع ما لا يقل عن مليار درهم يتم استثمارها في مكافحة الجوع حول العالم، بما يسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وأكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن الإقبال الكبير على مزاد "أنبل رقم" يعكس أصالة مجتمع دولة الإمارات وترسخ ثقافة العطاء فيه، مشيراً إلى أن حصيلة المزاد ستسهم في دعم جهود الحملتين وتحقيق أهدافهما الإنسانية النبيلة.

وقال إن هذه المبادرات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم وتعزيز مكانة دولة الإمارات في دعم المبادرات الإنسانية، من خلال توجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، سواء عبر رعاية الأيتام أو إنقاذ الأطفال من خطر الجوع وسوء التغذية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن تنظيم المزاد يأتي ضمن مبادرات المركز المجتمعية الهادفة إلى دعم القضايا الإنسانية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة التي شهدها المزاد أسهمت في تحقيق حصيلة كبيرة ستنعكس إيجاباً على حياة آلاف المستفيدين.

وأضاف أن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز القدرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

بدوره، أعرب سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققه مزاد "أنبل رقم" الخيري لعام 2026، مؤكداً أن الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف شرائح المجتمع يجسدان روح العطاء والتضامن التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن المزاد شكّل منصة حقيقية لدعم القيم الإنسانية النبيلة عبر توجيه عوائده لدعم حملتي "وقف أم الإمارات للأيتام" و"حد الحياة"، بما يسهم في تحسين حياة آلاف الأطفال والمحتاجين، مؤكداً التزام شركة "الإمارات للمزادات" بمواصلة دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ذات الأثر المستدام، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز ثقافة العطاء وإحداث فرق ملموس في حياة الفئات الأكثر احتياجاً.