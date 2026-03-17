عدد اليوم
محمد بن راشد يستقبل ولي عهد الفجيرة

17 مارس 2026 22:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في دبي، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، ويبارك في مسيرته التنموية وإنجازاته المتواصلة.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الحياة ودعم مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمستقبل، ويعزز مكتسباتها في مختلف المجالات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
كما تطرّق اللقاء إلى أهمية ترسيخ القيم المجتمعية التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها التلاحم والتكافل والتواصل بين أبناء المجتمع، بما يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتماسكه.

أخبار ذات صلة
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
المصدر: وام
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
محمد بن راشد
الفجيرة
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
اليوم 22:19
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
علوم الدار
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
اليوم 23:08
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
علوم الدار
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
اليوم 22:55
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اقتصاد
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اليوم 22:54
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
الرياضة
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
اليوم 22:48
