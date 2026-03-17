الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

18 مارس 2026 02:08

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
18 مارس 2026
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
18 مارس 2026
ريال مدريد يجدد فوزه على سيتي في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
ريال مدريد يجدد فوزه على سيتي في دوري أبطال أوروبا
18 مارس 2026
"الفجيرة الاجتماعية" تختتم مسابقة القرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والأحداث
علوم الدار
"الفجيرة الاجتماعية" تختتم مسابقة القرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والأحداث
18 مارس 2026
أرسنال يهزم ليفركوزن بثنائية ويواصل التقدم في دوري الأبطال
الرياضة
أرسنال يهزم ليفركوزن بثنائية ويواصل التقدم في دوري الأبطال
18 مارس 2026
