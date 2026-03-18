محمد بن راشد يعتمد تخصيص 4.631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، ضمن حزم إسكان المواطنين في إمارة دبي، وذلك وفق نموذج تنموي رائد يعكس نهج دبي في تطوير مجتمعات سكنية شاملة، توفر تجربة معيشيّة مُستدامة، وتعزز جودة الحياة للمواطنين، على أن يتم تخصيص الأراضي السكنية عبر منصة "إماراتي" ضمن تطبيق "دبي الآن" خلال الأسبوع المقبل.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن توفير المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة أولوية راسخة في مسيرة التنمية في دبي، ومحور أساسي في مشاريع التطوير الحضري لبناء مجتمعات سكنية متكاملة وحيوية تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتوفر لأسرته وأبنائه حياة كريمة تعزز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي. وقال سموّه: " اعتمدنا اليوم تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم وبمساحة تتجاوز 71 مليون قدم مربع في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف.. رؤيتنا ثابتة ومستمرة.. رأس مال دبي الحقيقي هو أبناؤها وأسرهم، والمواطن سيبقى دائماً وأبداً في صدارة أولوياتنا". وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة الأسرية في العالم من خلال منظومة حضرية رائدة تجمع بين بيئة اجتماعية متكاملة وإسكان متطور مدعوم بأحدث الخدمات والبنية التحتية، تلبي احتياجات المواطنين وتستشرف تطلعاتهم المستقبلية، لتظل دبي مدينةً تحتضن طموحات الإنسان، وتمنح كل أسرة بيئة أكثر استقراراً، وتبني مجتمعاً مترابطاً يزدهر فيه الجميع".

وتأتي الحزمة الجديدة من الأراضي السكنية ضمن منظومة ورؤية تنموية شاملة لتطوير مجتمعات سكنية حديثة ورائدة، ستصمم وفق معايير التخطيط الحضري المستقبلية التي تربط بين المساحات الخضراء والمفتوحة بهدف توفير حياة صحية وآمنة، تعزز التفاعل المجتمعي بين سكان الأحياء، ومراكز الخدمات المتكاملة سهلة الوصول التي توفر أعلى مستويات الخدمة، إلى جانب مرافق بنية تحتية شاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والحضري لكل منطقة، وذلك تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجَودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "يُمثِّل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص الأراضي السكنية الجديدة للمواطنين، أحد المسارات التنموية العمرانية المستدامة التي تترجم حرص سموّه على الاهتمام المتواصل بشؤون المواطن والارتقاء بجودة حياته ورفاهيته، عبر توفير احتياجاته السكنية ضمن بيئة عمرانية وحضرية متكاملة تدعم استقرار الأسرة المواطنة، وترتقي بجودة حياتها وتجربتها المعيشية". وأضاف سعادته: "ملتزمون في بلدية دبي بتنفيذ توجيهات سموّه وترجمتها إلى نموذج تخطيطي حضري وعمراني؛ يؤسس لمجتمعات وأحياء سكنية مستقبلية شاملة ورائدة ببنيتها التحتية المستدامة، وخدماتها المتكاملة التي توفر الراحة والأمان للمواطنين، وتجعل تجربتهم المعيشية الأفضل في العالم، وتكفل لهم نمواً واستقراراً مستداماً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتفصيلًا، شمل القرار تخصيص 2,540 قطعة أرض سكنية في منطقة العيّاص تمتد على مساحة 39 مليون قدم مربعة، ومصممة وفق أعلى معايير التخطيط الحضري لتطوير المجتمعات السكنية، حيث ستضم مرافق خدمية وبنية تحتية متقدمة، تشمل: مساجد، ومجلس أحياء مجتمعي، ومراكز تجارية، ومدرسة ومركز طفولة مبكرة، ومرافق بنية تحتية شاملة، فيما ستزود المنطقة بحدائق ومرافق ترفيهية لتعزيز جودة حياة ورفاهية المواطنين، إلى جانب مسار أخضر يربط جميع المناطق ويتضمن مسارات للدراجات الهوائية. إلى جانب ذلك، ستخصص 1,761 قطعة أرض سكنية في مدينة لطيفة بمساحة 28 مليون قدم مربعة، تشتمل على مساجد وحدائق متنوعة ومسار أخضر، إلى جانب مراكز تجارية، ومدرسة ومراكز للطفولة المبكرة، ومجلس أحياء مجتمعي، ومركز تحفيظ للقرآن الكريم. وتشمل منطقة مشرف 330 قطعة أرض سكنية بمساحة 4 ملايين قدم مربعة، وتضم مسجدين، وحديقة عائلية، ومجمعا تجاريا إلى جانب مرافق بنية تحتية متعددة.

وتحرص بلدية دبي على تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتطوير منظومة البناء والتشييد المتقدمة وضمان تطبيقها، بما يسهم في تطوير مجمعات سكنية متكاملة تساهم في بناء أحياء دبي المستقبل، وترتقي بجودة حياة سكانها من المواطنين والمُقيمين، كما تتبنى أحدث التقنيات في عمليات التخطيط والبناء والتشييد والتطوير العمراني للحفاظ على جمالية المدينة وضمان مواكبتها للمستقبل، وجعلها مدينة أكثر جاذبية وجَودة للحياة.