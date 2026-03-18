"أبوظبي للتنقل" يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الفطر

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الفطر، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، وساحة إيواء الشاحنات والحافلات، وساحات الحجز، وحافلات النقل العام، وخدمات ترخيص السائقين والمركبات.

وتغلق مراكز إسعاد المتعاملين خلال العطلة على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم 23 مارس، مع استمرار تقديم الخدمات عبر منصة "تم"، القنوات الرقمية، ومراكز الاتصال.

كما تعمل ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح "M18" على مدار الساعة مجاناً، فيما تواصل ساحات الحجز تقديم خدماتها طوال العطلة.

وتعمل الحافلات وفق جداول نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مع رحلات إضافية على خطوط الضواحي والمدن لنقل الزوار، بما في ذلك زوار مهرجان الشيخ زايد.

أما خدمات ترخيص السائقين والمركبات متاحة على مدار الساعة عبر منصة "تم"، مع إمكانية الاطلاع على مواعيد عمل مراكز الفحص ومكاتب الخدمة وشركات التأمين ومصنع لوحات الأرقام.