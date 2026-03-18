الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الفطر المبارك

18 مارس 2026 15:33

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي اليوم، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.. داعين المولى تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة، وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار.

 

كما تطرّق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم فيها.

المصدر: وام
رئيس الدولة
عيد الفطر المبارك
سلطان عمان
