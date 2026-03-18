رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الفطر المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي اليوم، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.. داعين المولى تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة، وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار.

كما تطرّق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم فيها.