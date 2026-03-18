الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة آلاء نادر مشتهى

18 مارس 2026 23:48

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة.

حضر العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
