693 جامعاً لصلاة عيد الفطر في الشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أنه تقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في الجوامع فقط من دون المصليات والأماكن المكشوفة، وذلك تماشياً مع الإجراءات المعتمدة التي تستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأعلن المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، عن اكتمال استعدادات الدائرة لاستقبال جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الدائرة 693 جامعاً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة الصلاة، بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء الشعيرة في أجواء إيمانية يسودها التنظيم والسكينة.

وأوضح أن الجوامع المعتمدة توزعت جغرافياً لتغطي مختلف مناطق الإمارة، بواقع 445 جامعاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و143 جامعاً في المنطقة الوسطى، إضافة إلى 105 جوامع في المنطقة الشرقية، بما يسهم في تسهيل وصول المصلين وتمكينهم من أداء صلاة العيد في الجوامع القريبة من مناطق سكنهم.

وأكد أن الدائرة استكملت جاهزية الجوامع من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التجهيز الشاملة، شملت أعمال النظافة العامة والصيانة الوقائية، وتجهيز الأنظمة الصوتية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة.

وخصصت الدائرة جوامع لإلقاء خطبة العيد بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، من بينها الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.