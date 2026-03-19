عيادات «صحة» تعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت عيادات «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وخلال عطلة العيد، تواصل عيادات «صحة» تقديم خدماتها وفق جداول زمنية مرنة وممتدة. ففي أبوظبي، ستعمل مراكز بني ياس، والباهية، والزعفرانة، والبطين، ومدينة محمد بن زايد على مدار الساعة طوال فترة العيد.

كما ستعمل مراكز المشرف، والروضة، ومدينة خليفة، والمقطع، والفلاح، والشامخة، والسمحة، والسعديات من الساعة 2:00 بعد الظهر حتى 10:00 مساءً في اليوم الأول من العيد، ومن الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث.

وسيتم إغلاق مركزي الظفرة والمفرق لطب الأسنان في اليومين الأول والثاني من العيد، على أن يعاودا العمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في اليوم الثالث. وفي مدينة العين، ستعمل مراكز سويحان، والقوع، والهيلي، والعامرة، ونعمة، ومزيد، والهير، والختم على مدار الساعة طوال فترة العيد. كما ستعمل مراكز المويجعي، وعود التوبة، والجاهلي، والطويّة، والنيادات.

أما في منطقة الظفرة، فستبقى جميع مراكز فحص الإقامة، بما في ذلك مدينة زايد، وغياثي، والمرفأ، والسلع، ودلما، وليوا، مغلقة طوال عطلة العيد.



فحص الإقامة

أما بالنسبة لمراكز فحص الإقامة، فستواصل عملها خلال عطلة العيد وفق ساعات معدّلة. ففي أبوظبي، سيعمل مركز الغاليريا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بينما يعمل مركز الوحدة مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في اليومين الأول والثاني، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في اليوم الثالث. وسيغلق مركز مصفح في اليوم الأول، على أن يعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في اليومين الثاني والثالث، فيما يقتصر عمل مركز مشرف مول على اليوم الثالث فقط من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

كما ستُغلق مراكز الشهامة وبني ياس في اليومين الأول والثاني، على أن تعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في اليوم الثالث. وستبقى مراكز الاتحاد، وأبوظبي، وتوب بريستيج، ومكاني مول، وتسهيل النخبة مغلقة طوال عطلة العيد. وفي العين، سيغلق مركز فحص الإقامة في اليوم الأول، ويستأنف العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث، فيما ستبقى مراكز سويحان والعامرة مغلقة طوال عطلة العيد.